كلام خطير.. هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي عن الرئيس عون!

أكّد يسرائيل كاتس اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار في مع استمرار قصف القوات .



واشار إلى أنّ أمين عام نعيم "يلعب بالنار"، مضيفًا أن رئيس الجمهورية "يقامر بمستقبله".



وأعلن كاتس صدور تعليمات للجيش الاسرائيلي بالرد بقوة على حزب الله في حال أي انتهاك.



وقال: "إذا استمرت في ظل حزب الله فستندلع نارٌ تحرق أرز لبنان ونزع سلاح حزب الله يجب أن يمتد إلى كامل لبنان".



وأضاف: "على الحكومة ضمان نزع سلاح حزب الله، ونزع السلاح يجب أن يمتد من جنوب نهر الليطاني حتى الخط الأصفر، والجيش الإسرائيلي مستعد للمساعدة في هذه المهمة".

Advertisement