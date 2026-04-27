توقيف مطلوب خطير في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة!

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت القطعات المختصّة في من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة ، ويُدعى:ع. ن. (مواليد العام 1996، لبناني)، بحقّه تسع مذكّرات عدلية بجرائم سرقة، محاولة قتل، مخدّرات، تأليف عصابة، تأليف جمعيّة لارتكاب الجنايات، مقاومة رجال السّلطة، ومخالفة الأنظمة والقوانين.بتاريخ 16-4-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة المختصّ.