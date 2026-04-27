حزب اللهمستاء من سحب الورقة اللبنانية من إيران

كتب معروف الداعوق في" اللواء":لا يستطيع الحزب دعوة المسؤولين لوقف المفاوضات المباشرة مع ، في الوقت الذي يجري مشغله النظام الايراني مفاوضات مع الأميركية التي يخوض ضدها حرب تدمير لانقاذ من تداعيات هذه الحرب، ولا يمكن للحزب اتهام بعض المسؤولين بالخيانة، لان هذه التهمة تكشف مأزق الحزب، الذي وصل اليه، جراء ارتهانه لخطط ومصالح النظام الايراني، وما اوصل اليه، في حين ان هدف المسؤولين اللبنانيين واضح كل الوضوح وهو انقاذ لبنان واخراجه، مما تسببت به حرب إسناد إيران وقبلها حرب إسناد غزّة.



اتهامات العمالة والتخوين، لن تجدي نفعاً، بتخويف المسؤولين، للتراجع عن قرار التفاوض، او فرملة السير فيه قدماً الى الامام، لانها تنطبق في الواقع على الحزب قلباً وقالباً، وبسبب فشل خياراته ورهاناته الايرانية في دفع للخروج من لبنان، بل تعطي مردوداً معاكساً، وتحمل معظم اللبنانيين، لتاييد ودعم تحرك الدولة في هذا الاتجاه، وتُظهر الحزب بأنه يغرد منفرداً، تحت شعار رفض التفاوض، لاعادة قرار لبنان المستقل هذا، الى حظيرة إيران لتقرر عن لبنان كالعادة، وتظهر هيمنتها على القرار اللبناني، ولكن هذه المرة ليست كسابقاتها، بعد ان حزم لبنان أمره وتحدى تسلط الحزب وسلاحه، وخرج من رهينة ونفوذ وتسلط النظام الايراني، الى غير رجعة.

