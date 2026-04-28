تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئاسة تحاول تخفيف وطأة تصعيد عون ضد "حزب الله" وبري يستبعد عقد أي لقاء رئاسي قريباً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-04-2026 | 01:00
A-
A+
الرئاسة تحاول تخفيف وطأة تصعيد عون ضد حزب الله وبري يستبعد عقد أي لقاء رئاسي قريباً
الرئاسة تحاول تخفيف وطأة تصعيد عون ضد حزب الله وبري يستبعد عقد أي لقاء رئاسي قريباً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سعت الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية التخفيف من وقع المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون بالامس عبر القول "ان كلام الرئيس  عون صدر قبل بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مشيرة إلى أنّ ما بدا كأنه رد من عون لم يكن مباشراً، بل جاء في سياق الرد على ما يعتبره "حملة تخوين" يقودها الحزب ضده. ودعت إلى التوقف عند جوهر خطاب عون، الذي أعلن عملياً أنّ لبنان غير معني بما ورد في بيان الخارجية الأميركية حول وقف إطلاق النار، مؤكداً أنّ الحكومة لا تغطي أي أعمال تقوم بها إسرائيل. كما رأت أنّ عون خفّف من اندفاعته نحو التفاوض المباشر، عبر تأكيده أنّ الوقف الشامل لإطلاق النار يشكّل مدخلاً إلزامياً لأي مفاوضات.
هذا الموقف وضعته مصادر مطلعة في سياق محاولة انقاذ الاجتماع المفترض عقده بين رئيس الجمهورية جوزاف عون  ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام للتفاهم على" لملمة" الوضع الداخلي، والاتفاق على استراتيجية التعامل مع ملف التفاوض.
وفي هذا السياق افادت مصادر ديبلوماسية" ان  القاهرة تعمل مجدداً على إعادة تفعيل مسار نقل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى شرم الشيخ، فيما أبلغت السعودية عون أنّ دعمها لأي مسار تفاوضي يبقى مشروطاً بتأمين غطاء داخلي لبناني، يمكن تحقيقه عبر الإصرار على وقف شامل لإطلاق النار من قبل إسرائيل".
وتشير المعطيات، وفق المصدر نفسه، إلى أنّ الولايات المتحدة لا تزال متمسّكة بفصل الملف اللبناني عن مسار التفاوض مع إيران، في وقت يبدو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعجلاً لتحقيق تقدّم بين بيروت وتل أبيب. كما لفتت الشخصية إلى وجود نقاشات داخل الإدارة الأميركية حول هذا الملف، تعكس تعدّد وجهات النظر حيال كيفية إدارته.
وتشير المعطيات إلى أنّ الأفكار الأخيرة المتداولة مع واشنطن تقوم على «إعلان أميركي واضح يكرّس التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، مقابل انسحاب قواتها إلى الخط الحدودي، على أن يُترك الانسحاب الشامل رهن مسار التفاوض مع الحكومة اللبنانية».
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله" إن كل شيء متوقف ولا بحث في أي أمر بانتظار وقف إطلاق النار الذي عملنا المستحيل للوصول اليه"، مستبعداً عقد أي لقاء رئاسي قريباً. 
وعما ما تضمنه بيان رئيس الجمهورية أمس حول ضرورة وقف إطلاق النار قبل المفاوضات وأن الدولة اللبنانية غير معنية بأي كلام آخر، أحال بري سائليه إلى رئيس الجمهورية قائلاً: "إسألوه". أين هو وقف إطلاق النار اليوم».
وعما إذا كان تم الاتفاق مع الموفد السعودي حول تعديل حكومي أو تعديل في أداء الحكومة، كرر بري: "الأولوية لوقف إطلاق النار، والحكومة جامدة كجمود لبنان".
ونقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس أن الآمال لا تزال معلّقة على "شيء ما جدي" في المفاوضات الأميركية - الايرانية في إسلام آباد. كما حذر من أي محاولة للعبث بسعر صرف الليرة لما لذلك من انعكاسات كارثية على البلد.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حجازي وأعضاء من المجلس البلدي لصيدا بحثوا مع محافظ الجنوب في تخفيف وطأة النزوح
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان: لا يمكن للحكومة نزع سلاح "حزب الله" تحت وطأة القصف
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مبادرة عون لوقف النار تحفّز المباحثات الداخلية والدولية وبري يناقشها مع"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مساعدي ترامب للشؤون الاقتصادية للجزيرة: الإدارة الأميركية تعمل على تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية وهناك تأثيرات قصيرة الأمد للحرب ونحن واثقون من تجاوزها
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-04-28
Lebanon24
04:08 | 2026-04-28
Lebanon24
04:03 | 2026-04-28
Lebanon24
04:00 | 2026-04-28
Lebanon24
03:50 | 2026-04-28
Lebanon24
03:21 | 2026-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24