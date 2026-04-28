تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قانون الاعلام "لن يبصر النور"... واليكم السبب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-04-2026 | 01:45
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مصدر نيابي عمل في اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإعلام الجديد، إن عدداً من أصحاب المواقع الاعلامية غير الرسمية والمجهولة الهوية والانتماء، والتي تُعد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، هم من تواصلوا مع عدد من النواب الذين يستخدمونهم في معاركهم السياسية والانتخابية، من أجل عرقلة إقرار هذا القانون في اللجان النيابية المشتركة، والسبب هو أن هذا القانون ينظم بشكل واسع ودقيق قطاع الإعلام الإلكتروني والمواقع الإلكترونية.

اضاف"من هذا المنطلق، فإن كل هذه المواقع المجهولة النشر والرعاية والملكية لا تستطيع الاستمرار في ظل هذا القانون الذي يضع شروطاً للموقع، وهي:
المكان والعنوان بالتحديد: أي المنطقة والشارع والمبنى والطابق.
أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.
اسم رئيس التحرير وعدد معين من المحررين من أصحاب شهادات.
تكليف مدير مسؤول، وكل ما تتطلبه هذه المسؤولية من شروط قانونية.
الالتزام بآداب المهنة، وخاصةً مبدأ حق الرد لأي إنسان تم تناوله أو الحديث عنه.

وختم: لكل هذه الأسباب، فإن هذه المواقع والصفحات الناشطة اليوم بطريقة عشوائية لن تستطيع الاستمرار بهذا القانون، وليس لديها القدرة على التطور واستيفاء الشروط، فلجأت إلى العرقلة.
ويختم المصدر أن هذا القانون، مع كل التطور فيه، لن يبصر النور لأسباب سياسية ضيقة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

قانون الإعلام الجديد

اللجنة الفرعية

الانتخابية

التزام

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-04-28
Lebanon24
04:24 | 2026-04-28
Lebanon24
04:08 | 2026-04-28
Lebanon24
04:03 | 2026-04-28
Lebanon24
04:00 | 2026-04-28
Lebanon24
03:50 | 2026-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24