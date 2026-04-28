مطر عن ملف العفو العام: لا استقرار من دون عدالة ولا عدالة من دون قرار

أكد النائب ايهاب مطرعبر منصة "اكس" انه" وخلال جلسة اللجان النيابية المشتركة المنعقدة في مجلس النواب، لمناقشة اقتراح ، ضرورة وضع حدّ لحالة المدّ والجزر التي أحاطت بهذا الملف طوال السنوات الماضية، من دون الوصول إلى أي نتيجة جدّية تُنصف السجناء وترفع عنهم الظلم".

وأكد" أهمية الابتعاد عن المزايدات وأسلوب التعطيل والشعبوية التي يعتمدها بعض الفرقاء بين حين وآخر، إذ لا يجوز أن يبقى أشخاص لسنوات طويلة داخل السجون من دون محاكمة عادلة".

اضاف:"اليوم، نحن أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض علينا تغليب إنسانيتنا وحكمتنا، والعمل بجدية لإحقاق العدالة، باعتبارها من الركائز الأساسية لقيام الدولة والنهوض بالوطن".

وختم:"لا استقرار من دون عدالة، ولا عدالة من دون قرار".