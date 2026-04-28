عوده استقبل وفدًا من قضاء حاصبيا ومنطقة العرقوب

استقبل متروبوليت وتوابعها المطران الياس عوده اليوم كاهن رعية الفخار والماري الأب مراد، يرافقه بلديات العرقوب القادري، رئيس بلدية كفرحمام معضاد رحال، رئيس بلدية الفرديس لبيب سليقا، رئيس بلدية راشيا عطا الله، والدكتور زياد من "اللقاء التنموي".







قال قاسم بعد الزيارة: "تشرفنا نحن وفد قضاء والعرقوب بلقاء المتروبوليت الياس عوده المطرانية ووضعناه في صورة الأوضاع التي نعانيها والتي عانيناها منذ الخمسينات ولغاية الآن حيث كانت منطقتنا منطقة صراعات دائمة ودفعنا ثمناً غالياً في الأرواح والممتلكات. هذه المرة، في هذه الحرب، قررنا أن نبقى في أراضينا ونتمسك بممتلكاتنا ومنازلنا وأن ننسّق مع الشرعية التي تعمل أيضاً على تجنيب ويلات الحرب. كنا في هذا الموقف خلف الدولة وبالتوازي مع عمل الدولة لتجنيب الإنسان ويلات النزوح والحرب. وقد استمعنا إلى سيادة المطران عوده بأفكاره التنويرية وبثقافته العالية وباحترامه للإنسان وبخاصة الإنسان المستضعف. وقد شدّد فينا العزيمة والإرادة وزاد من وطنيتنا ومن حبنا للأرض وللوطن. نتمنى له طول العمر والتوفيق ".

