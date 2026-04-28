فضل الله يبحث مع وفد عراقي سبل إغاثة النازحين ومواجهة تداعيات الحرب

استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفداً من لجنة الإغاثة في حزب الدعوة برئاسة صادق البهادلي، وبمشاركة وزير الرياضة والشباب أحمد المبرقع، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في والمنطقة في ظل العدوان وتداعياته المختلفة.



ووضع الوفد السيد فضل الله في أجواء المساعي لتأليف الحكومة الجديدة وتدعيم ، ناقلاً إليه تضامن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع الشعب اللبناني. من جانبه، أثنى فضل الله على مواقف الشعب العراقي ومساعداته المستمرة، مثمناً شجاعة الوفد في زيارة لبنان والضاحية الجنوبية رغم المخاطر الأمنية، ومعتبراً أن هذا الدعم يجسد عمق الروابط الأخوية.



بدوره، أوضح البهادلي أن الزيارة تركز على تقييم احتياجات وتقديم العون لهم، مؤكداً أن سيواصل وقوفه إلى جانب لبنان، لا سيما في مرحلة التي ستتطلب جهوداً كبرى بعد انتهاء الحرب.

