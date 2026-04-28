قبلان في رسالة للرئيس عون: التفاوض المباشر مع إسرائيل "انتحارٌ سياسي" ونحرٌ للميثاق

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، انتقد فيها بشدة قبول السلطة الانخراط في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني، واصفاً هذه الخطوة بأنها "نحرٌ للمصالح الوطنية" وسقوط سياسي مخيف.



وأكد قبلان أن شرعية أي سلطة في مشروطة بالتزام الميثاق الوطني والقضايا التوافقية، معتبراً أن التفاوض المباشر مع يمثل "عاراً" لا يمكن التسليم به، ويعيد إلى الأذهان نموذج اتفاق 17 أيار الفاشل.

وأشار إلى أن تدير حروب إسرائيل وتسعى لفرض "وثيقة عار" تهدف لنزع سلاح المقاومة وتعهد لبنان بحماية أمن الكيان، محذراً من أن السلطة بلا المقاومة لا وجود ولا ثقل لها.



وشدد المفتي قبلان في رسالته على دور الرئيس كضمانة وطنية وقامة قادرة على إدارة أوراق النفوذ ومنع السطوة الأمريكية، معتبراً أن "من يخسر عقل الرئيس يخسر لبنان".

كما انتقد تقاعس السلطة عن دفع الجيش للقيام بمهامه الوطنية في الدفاع عن السيادة، بدلاً من التركيز على بسط السلطة في الداخل.



وختم قبلان بمطالبة الرئيس عون بإطلاق مبادرة وطنية تؤكد وحدة لبنان التوافقية، وتعلن الانسحاب الفوري من التفاوض المباشر، مع إعلان النفير العام بوجه العدو الصهيوني دفاعاً عن لبنان وحمايةً لتاريخه وأمانته.