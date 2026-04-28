الهدنة في بيروت فقط والجنوب تحت النار.. هذه آخر التطورات الميدانية

فيما تستمر الهدنة في التي أتت نتيجة المفاوضات الاسرائيلية في ، بدا الجنوب خارج هذا المشهد تماماً. فالاعتداءات تواصلت على أكثر من محور، من الغارات الجوية إلى استهداف السيارات، وصولاً إلى تفجير نفق في منطقة القنطرة، في صورة تؤكد أن التصعيد لا يزال مفتوحاً جنوباً.



ميدانياً، سُجلت غارات إسرائيلية على والشهابية والطيري، إضافة إلى استهداف في اتجاه مجدلزون قرب فرق الدفاع المدني اللبناني والجيش.

كما أفيد عن تفجير مسيّرة إسرائيلية سيارة العام قرب مفرق الحنية.



وفي بلدة طيردبا، وقع الاستهداف الأكثر دموية، بعدما طالت غارة إسرائيلية أحد المنازل، ما أدى إلى سقوط بينهم نساء وأطفال، في وقت تحدثت المعطيات الميدانية عن سقوط 12 إصابة جراء الغارة التي استهدفت بلدة جويا في قضاء صور.

كما وتم انتشال من تحت الركام في تبنين وشهيدين وجريحين من المنزل المستهدف في شقرا.



بالتوازي، أعلن الجيش تدمير نفق قال إنه تابع لـ" " في ، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن النفق الذي فُجّر في القنطرة يبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود ولا يخترق الأراضي الإسرائيلية.