هطول أمطار ورياح ناشطة… إليكم تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى أمطار محلية بخاصة في المناطق الداخلية، مصحوبة ببرق ورعد ،ثم يتحول الى طقس مستقر ابتداء من صباح يوم الخميس.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين 15 و 24، في بين 13 و 23 وفي بين 9 و 22 درجة.





-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية حيث يتوقع هطول امطار و حدوث برق و رعد، مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.





الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.







الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و انخفاضها بشكل طفيف على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف إعتبارا من ارتفاعات منخفضة.







السبت: غائم جزئيا بسحب متسوطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.







-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة ، في الداخل من 12 الى 24 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.



-الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 % .



-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة



-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.



-ساعة : 5,52



-ساعة غروب الشمس: 19,19

Advertisement