هطول أمطار ورياح ناشطة… إليكم تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة

هطول أمطار ورياح ناشطة… إليكم تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى أمطار محلية بخاصة في المناطق الداخلية، مصحوبة ببرق ورعد ،ثم يتحول الى طقس مستقر ابتداء من صباح يوم الخميس.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية حيث يتوقع هطول امطار و حدوث برق و رعد، مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.


الخميس:  غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.



الجمعة:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و انخفاضها بشكل طفيف على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف إعتبارا من ارتفاعات منخفضة.



السبت:  غائم جزئيا بسحب متسوطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.



-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة ، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 % .

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,52

-ساعة غروب الشمس: 19,19
