لبنان

كان يعمل لتهريب 85 كلغ من الكبتاغون الى الكويت.. هكذا اوقفه مكتب مكافحة المخدرات

Lebanon 24
29-04-2026 | 04:00
كان يعمل لتهريب 85 كلغ من الكبتاغون الى الكويت.. هكذا اوقفه مكتب مكافحة المخدرات
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وبنتيجة التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وإدارة مكافحة المخدرات في الدولة الـسورية، توافرت معلومات للمكتب المذكور عن رصد هذه الإدارة في سوريا لأحد المطلوبين للقضاء اللبناني بجرائم تهريب المخدّرات لا سيّما مادّتي الكبتاغون وحشيشة الكيف، أثناء قيامه بمعاملات إداريّة. وهو يُدعى:

-ف. ف. (مواليد عام 1976، لبناني) بحقّه خلاصة حكم، ومذكّرة توقيف، ومذكّرة إلقاء قبض، جميعها بجرم تهريب مخدّرات

بناء عليه، ووفقًا للأصول المعتمدة، تم الطلب من السلطات السورية العمل على توقيفه.

بتاريخ 19-03-2026، تم استلامه من الجانب السوري على نقطة المصنع الحدودية بعد تنسيق بين المكتب والإدارة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

وفي تاريخ سابق، ونتيجة التعاون المستمرّ لمكتب مكافحة المخدرات المركزي مع إدارة مكافحة المخدّرات في الكويت عبر مكتب الأمن الجنائي في سفارة الكويت وإدارة مكافحة المخدّرات في سوريا، تم تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدّرات، وجرى توقيف الرأس المدبّر ومعاونه، وضبط /85/ كلغ من حبوب الكبتاغون أي ما يعادل /476000/ حبة مخبّأة بطريقة احترافية بين أكياس بصل ومُعَدّة للتهريب إلى دولة الكويت.
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أتلف كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة
سريلانكا توقف 22 راهباً بوذياً بتهمة تهريب المخدرات
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات من الكوكايين مخبأة باحتراف
عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة
