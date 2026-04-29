فضل الله: سنُسقط محاولات إقامة حزام أمني

قال النائب من مجلس النواب:" نجدد التأكيد أن محاولة العدو اقامة على أرضنا واستنساخ جديد في المنطقة سنسقطها بتضحيات وصمود شعبنا".







اضاف:"وأمام مشهد القتل اليومي للمدنيين العزل في الجنوب والتدمير الممنهج لقرانا الحدودية على السلطة وأدواتها الخروج الفوري من الخيارات التنازلية والكف عن خطاب التحريض والتخوين واستعداء جزء كبير من اللبنانيين، لما يؤديه من خدمة للعدو من جهة، وتهديده للاستقرار وصيغة التشاركية التي كرسها من جهة أخرى".







ورأى ان "هذا كله يفقد هذه السلطة دورها وشرعيتها المنصوص عليها في مقدمة ، ويجعلها فريقا منحازا إلى خيارات ضد أغلبية شعبها، ومهما حاولت لن تحصل على غطاء وطني لمفاوضاتها المباشرة مع العدو".







واشار الى ان"الحل المطلوب واضح، وهو عودة السلطة إلى شعبها بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته".



