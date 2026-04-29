وصول هبة مساعدات من السويد لقوى الأمن الداخلي

أعلنت الهيئة للإغاثة في بيان، وصول هبة مقدّمة من مملكة السويد عبر الخطوط الجوية ، وهي عبارة عن ألف حقيبة طوارئ بوزن إجمالي قدره 687 كيلوغرامًا.







وقد رافق الشحنة فريق من الشرطة السويدية، حيث جرى تسلمها في مطار ، بحضور وفد من الهيئة العليا للاعاثة، وممثل المديرالعام لقوى الامن الداخلي العميد عزت الخطيب، إلى جانب ضباط من .







وبعد عملية التسلم، قامت الهيئة العليا للإغاثة بتسليم هذه الهبة إلى ، تمهيدًا لتوزيعها وفق الأصول.



