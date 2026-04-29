لبنان

اللجان النيابية المشتركة تستكمل مناقشة العفو العام بعد الظهر.. ومنسى: العفو العام المتعلق بالإرهاب قضية أمن قومي

Lebanon 24
29-04-2026 | 07:41
A-
A+
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، خُصصت لبحث اقتراح قانون العفو العام.



وخلال الجلسة، شدّد وزير الدفاع  اللواء ميشال منسى على أن "البنود المطروحة التي تتعلق بجرائم الإرهاب تستدعي مقاربة دقيقة، باعتبارها تمسّ الأمن القومي والوطني وسيادة الدولة وكرامة العسكريين والشهداء".



وأكد أن "الجيش والأجهزة الأمنية هي في الخط الأمامي لمواجهة الإرهاب، وأن تضحياتها في هذا المجال تشكّل أساساً لحماية الدولة والمواطنين"، مشدداً على أنه "لا مرور لزمن على دماء الشهداء ولا تقادم على الجرائم المرتكبة بحق الجيش والأجهزة الأمنية".



ودعا إلى "إعطاء الوقت الكافي لدرس اقتراح العفو العام بصورة معمقة".



هذا ورفعت اللجان النيابية المشتركة جلستها عند الثانية والربع وستستكمل بحث ومناقشة اقتراح قانون العفو في جلسة تعقد عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
العفو العام امام اللجان النيابية قبل الحسم في الهيئة العامة
بدر يطالب بإدراج "العفو العام" على جدول أعمال جلسة الاثنين النيابية
البعريني ورستم يلتقون مفتي الجمهورية لمناقشة العفو العام ووضع الموقوفين
جلسة اللجان المشتركة تنطلق.. ملفات العفو العام والإعلام على جدول الأعمال
قانون العفو العام

الأجهزة الأمنية

حماية الدولة

الأمن القومي

سيادة الدولة

قانون العفو

وزير الدفاع

إلياس بوصعب

تابع
