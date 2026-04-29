لبنان

الضمان الاجتماعي يخفف الأعباء عن المدارس في ظل الأزمة الاقتصادية

Lebanon 24
29-04-2026 | 08:37
الضمان الاجتماعي يخفف الأعباء عن المدارس في ظل الأزمة الاقتصادية
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه، المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل د. علي مشيك ومسؤول العلاقات العامّة في التعبئة التربوية  في "حزب الله " د. يوسف البسام، في حضور مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" المحامي علي حمدان ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه، حيث تم البحث في أوضاع الضمان الاجتماعي بشكل عام وأوضاع المؤسسات التربوية ولاسيّما المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة في لبنان

وفي مستهل اللقاء، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أثنى المجتمعون على "المسار التصحيحي الذي ينتهجه المدير العام منذ اندلاع الأزمات في لبنان عام 2019، لا سيّما الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتي ساهمت في تحسين أوضاع المضمونين والحفاظ على تقديمات الصندوق، وخصوصاً للنازحين منهم.


كما تطرّق المجتمعون إلى التحديات الأساسيّة التي تواجه أصحاب المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة، وفي مقدّمها الصعوبات في تسديد الاشتراكات والمستحقات المتوجبة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.


وفي هذا السياق، أطلع د. كركي الوفد على مضمون المذكرة الإعلاميّة رقم 830، التي أصدرها بتاريخ 8/4/2026، والتي قضت بتأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30 حزيران 2026، وبالتالي عدم توجّب الغرامات لغاية 30/6/2026، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على كافّة المؤسسات العاملة في لبنان.


كما أكّد د. كركي أنّه، وبعد انحسار الضغوط الراهنة، وبموجب أحكام النظام المالي للصندوق، سيتمّ العمل على فتح المجال أمام المؤسسات المتعثّرة للاستفادة من تسهيلات تقسيط الاشتراكات لتمكينها من تسديد التزاماتها بصورة تدريجيّة.


وفي ختام اللقاء، عبّر المجتمعون عن تقديرهم الكبير لروح التعاون والمسؤولية التي يتحلّى بها المدير العام، مشيدين بجهوده المستمرة وحرصه على الوقوف إلى جانب مختلف القطاعات، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما أكّدوا على أهميّة استمرار هذا النهج الداعم الذي يعزّز صمود المؤسسات ويساهم في حماية حقوق المضمونين، متمنّين دوام التنسيق لما فيه مصلحة الجميع".
 
مواضيع ذات صلة
لتسهيل معاملات المؤسسات في ظل الحرب.. تحرك من الضمان الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الخلوي التقت رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: تسريع المعاملات وتخفيف أعباء النازحين أولوية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العدوان تقع على عاتق من بدأ الحرب
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29
Lebanon24
11:25 | 2026-04-29
