ندى البستاني: سنلاحق كل مصادر الفساد والهدر

كتبت عضو تكتل " القوي" النائبة عبر منصة "اكس": "تقدمت اليوم مع زملائي بتكتل "لبنان القوي" بسؤال لدولة رئيس الحكومة عن ملف استيراد بواخر الفيول، الذي يتضمن مخالفات كبيرة تثبّتت بالتحقيقات التي جرت في المالية، وادعت بموجبها على الشركة المستوردة وكل من يظهره التحقيق. ورغم كل ذلك، ما زال والمياه ومكتبه مستمرين بتلزيمات مشبوهة، مع أن الملف مثبت بقيمة أكثر من ٦ مليون دولار هدرا للمال العام عند .كذلك كل الأسئلة التي وجهناها له سابقا، وحولناها لاستجواب، ما زالت بلا جواب، في مخالفة واضحة لكل القوانين. وفي وقت يتفق فيه الجميع على أن الوضع الاقتصادي دقيق والضغط على كبير، نحن سنبقى نلاحق كل مصدر هدر وفساد، ولا يفكرن أحد أن باستطاعته استغلال الظروف الاستثنائية ليغطي مخالفاته وصفقاته".