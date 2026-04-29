تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

النفي يبحث مع سفيري هولندا وتركيا سبل التعاون ويؤكد دور مرفأ بيروت ومحوريته إلى جانب روتردام ومرسين

Lebanon 24
29-04-2026 | 12:58
A-
A+
النفي يبحث مع سفيري هولندا وتركيا سبل التعاون ويؤكد دور مرفأ بيروت ومحوريته إلى جانب روتردام ومرسين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، اليوم ، سفير هولندا في لبنان السيد فرانك مولن، حيث جرى التأكيد على استمرارية المرفق الحيوي اللبناني في قلب الخارطة البحرية الدولية.

وتخلل اللقاء نقاش حول سبل التعاون بين مرفأ بيروت ومرفأ "روتردام" الهولندي الذي يعد بوابة أوروبا التجارية الأولى.

وتلقى النفّي دعوة لزيارة مرفأ روتردام، بهدف الاطلاع على أحدث نظم التشغيلية واللوجستيات العالمية.

واكد السفير مولن أن "هولندا، بخبرتها التاريخية، ترى في مرفأ بيروت ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وشريك مرفئي في شرق المتوسط".

ثم استقبل النفّي، السفير التركي في لبنان مرات لوتيم، حيث جرى خلال اللقاء توجيه دعوة لزيارة مرفأ مرسين، بهدف الاطلاع على الخبرات التركية في إدارة الموانئ، بما يخدم مصلحة المرفقين الحيويين.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لـ "المنارة" التاريخية داخل المرفأ، والتي شيدت في العهد العثماني عام 1890، حيث استعرض الجانبان "القيمة التاريخية لهذا الصرح الذي لا يزال شاهداً على عراقة المرفأ ودوره الملاحي القديم".

من جانبه، شدد السفير لوتيم على "المحورية الاقتصادية لمرفأ بيروت"، واصفاً إياه بـ "الشريان الأساسي لاستقرار لبنان والمنطقة"، معرباً عن تقديره ل"الجهود المستمرة لإعادة تنشيط المرفأ وتعزيز قدراته التنافسية على الخارطة التجارية الدولية".
رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

التركية

أوروبا

بيروت

التركي

لبنان

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-29
Lebanon24
16:50 | 2026-04-29
Lebanon24
16:39 | 2026-04-29
Lebanon24
16:35 | 2026-04-29
Lebanon24
16:30 | 2026-04-29
Lebanon24
16:15 | 2026-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24