النفي يبحث مع سفيري هولندا وتركيا سبل التعاون ويؤكد دور مرفأ بيروت ومحوريته إلى جانب روتردام ومرسين

استقبل مدير عام مرفأ مروان النفّي، اليوم ، سفير هولندا في السيد فرانك مولن، حيث جرى التأكيد على استمرارية المرفق الحيوي اللبناني في قلب الخارطة البحرية الدولية.



وتخلل اللقاء نقاش حول سبل التعاون بين مرفأ بيروت ومرفأ "روتردام" الهولندي الذي يعد بوابة التجارية الأولى.



وتلقى النفّي دعوة لزيارة مرفأ روتردام، بهدف الاطلاع على أحدث نظم التشغيلية واللوجستيات العالمية.



واكد السفير مولن أن "هولندا، بخبرتها التاريخية، ترى في مرفأ بيروت ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وشريك مرفئي في شرق المتوسط".



ثم استقبل النفّي، السفير في لبنان مرات لوتيم، حيث جرى خلال اللقاء توجيه دعوة لزيارة مرفأ مرسين، بهدف الاطلاع على الخبرات في إدارة الموانئ، بما يخدم مصلحة المرفقين الحيويين.



وشملت الزيارة جولة تفقدية لـ "المنارة" التاريخية داخل المرفأ، والتي شيدت في العثماني عام 1890، حيث استعرض الجانبان "القيمة التاريخية لهذا الصرح الذي لا يزال شاهداً على عراقة المرفأ ودوره الملاحي القديم".



من جانبه، شدد السفير لوتيم على "المحورية الاقتصادية لمرفأ بيروت"، واصفاً إياه بـ "الشريان الأساسي لاستقرار لبنان والمنطقة"، معرباً عن تقديره ل"الجهود المستمرة لإعادة تنشيط المرفأ وتعزيز قدراته التنافسية على الخارطة التجارية الدولية".

