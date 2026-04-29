جعجع يؤكد لسلام التصويت لصالح القاضي الحاج

عشية جلسة اليوم ، جرى اتصال بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة التنفيذية «للقوات اللبنانية» ابلغه خلالها ان وزراء «القوات اللبنانية» سيصوتون لمرشح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمنصب مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج، لافتاً الى ان الموقف الذي صدر امس عن في مجلس النواب هو موقف شخصي ولا يمثل موقف حزب «القوات اللبنانية».( اللواء)