الاشتباك السياسي الى مزيد من التنظيم

يوحي اللقاء السياسي الذي جمع الأحزاب الحليفة لـ" " في أمس بأن عملية الفرز بين بدأت تدخل مرحلة أكثر تنظيماً ووضوحاً.

وتشير المعطيات إلى أن الاصطفافات لم تعد عشوائية، بل تسير وفق حسابات دقيقة تتعلق بموازين القوى بعد انتهاء الحرب.

وتوقعت مصادر متابعة أن تشهد المرحلة المقبلة اتساعاً في حجم التكتلات السياسية، مع احتمال انضمام قوى وشخصيات جديدة الى هذه التجمعات السياسية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تصاعد منسوب الخلاف والكباش السياسي بين أطراف عدة، ما ينذر بمرحلة سياسية حافلة بإعادة رسم التحالفات والتموضعات.







Advertisement