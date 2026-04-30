باسيل والسفير الأسترالي: بحث في تطورات الجنوب ومقترح "حماية لبنان"

إستقبل رئيس التيار
"الوطني الحر" النائب جبران باسيل
سفير أوستراليا توم ويلسون، في زيارة تعارفية، في حضور نائب الرئيس
للعلاقات مع الاحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك، مديرة مكتب باسيل
باسكال دحروج، ورامي منعم.
وتم في خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في لبنان
"في ظل التحديات الراهنة والتطورات الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة في الجنوب وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي".
كما تم التطرق إلى "الجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وضرورة حماية السيادة اللبنانية
على كامل أراضيها ضمن مساحة ال 10452 كلم²".
وشدد باسيل على "أهمية دور المجتمع الدولي
في دعم لبنان وحمايته من الأخطار المحدقة، بالإضافة الى الدور الداخلي الذي يلعبه التيار لتهدئة الساحة الداخلية والذي جسده عبر "مقترح حماية لبنان".
وخلال اللقاء سلم باسيل السفير الاوسترالي نسخة عن المقترح.
من جهته
، أبدى السفير الأوسترالي حرص بلاده على "متابعة الأوضاع في لبنان"، مؤكدا "استمرار دعم أوستراليا للاستقرار فيه، وللجهود الإنسانية والتنموية"، مع التشديد على "أهمية الحوار بين مختلف الأطراف اللبنانيين لتجاوز المرحلة الدقيقة".