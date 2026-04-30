باسيل والسفير الأسترالي: بحث في تطورات الجنوب ومقترح "حماية لبنان"

إستقبل رئيس "الوطني الحر" سفير أوستراليا توم ويلسون، في زيارة تعارفية، في حضور للعلاقات مع الاحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك، مديرة مكتب باسكال دحروج، ورامي منعم.



وتم في خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في "في ظل التحديات الراهنة والتطورات الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة في الجنوب وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي".



كما تم التطرق إلى "الجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وضرورة حماية السيادة على كامل أراضيها ضمن مساحة ال 10452 كلم²".



وشدد باسيل على "أهمية دور في دعم لبنان وحمايته من الأخطار المحدقة، بالإضافة الى الدور الداخلي الذي يلعبه التيار لتهدئة الساحة الداخلية والذي جسده عبر "مقترح حماية لبنان".



وخلال اللقاء سلم باسيل السفير الاوسترالي نسخة عن المقترح.



، أبدى السفير الأوسترالي حرص بلاده على "متابعة الأوضاع في لبنان"، مؤكدا "استمرار دعم أوستراليا للاستقرار فيه، وللجهود الإنسانية والتنموية"، مع التشديد على "أهمية الحوار بين مختلف الأطراف اللبنانيين لتجاوز المرحلة الدقيقة".

Advertisement