لبنان

باسيل والسفير الأسترالي: بحث في تطورات الجنوب ومقترح "حماية لبنان"

30-04-2026 | 07:36
باسيل والسفير الأسترالي: بحث في تطورات الجنوب ومقترح حماية لبنان
إستقبل رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير أوستراليا توم ويلسون، في زيارة تعارفية، في حضور نائب الرئيس للعلاقات مع الاحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك، مديرة مكتب باسيل باسكال دحروج، ورامي منعم.

وتم في خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في لبنان "في ظل التحديات الراهنة والتطورات الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة في الجنوب وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي".

كما تم التطرق إلى "الجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وضرورة حماية السيادة اللبنانية على كامل أراضيها ضمن مساحة ال 10452 كلم²".

وشدد باسيل على "أهمية دور المجتمع الدولي في دعم لبنان وحمايته من الأخطار المحدقة، بالإضافة الى الدور الداخلي الذي يلعبه التيار لتهدئة الساحة الداخلية والذي جسده عبر "مقترح حماية لبنان".

وخلال اللقاء سلم باسيل السفير الاوسترالي نسخة عن المقترح.

من جهته، أبدى السفير الأوسترالي حرص بلاده على "متابعة الأوضاع في لبنان"، مؤكدا "استمرار دعم أوستراليا للاستقرار فيه، وللجهود الإنسانية والتنموية"، مع التشديد على "أهمية الحوار بين مختلف الأطراف اللبنانيين لتجاوز المرحلة الدقيقة".
مواضيع ذات صلة
وفد من "الوطني الحر" زار سفير الكويت وسلمه "مقترح حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" يبحث "مقترح حماية لبنان" مع النائب أشرف ريفي
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "التيار الوطني الحر" يسلم النائب معوض "مقترح حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بنات يتسلم من وفد "التيار الوطني الحر" مقترح "حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-04-30
Lebanon24
09:09 | 2026-04-30
Lebanon24
08:57 | 2026-04-30
Lebanon24
08:56 | 2026-04-30
Lebanon24
08:34 | 2026-04-30
Lebanon24
08:31 | 2026-04-30
