لتعزيز البحث العلمي.. اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة AUST

وقّع رئيس ، الدكتور بسام بدران، ورئيس الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، الدكتور صقر، اتفاقية تعاون مشتركة في مبنى الإدارة المركزية بالمتحف، بحضور عدد من العمداء والمسؤولين الأكاديميين من الطرفين.



وأكد الدكتور بدران أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لتعاون سابق ومستمر، مشدداً على أهمية العمل الجماعي بين المؤسستين. ، أشاد الدكتور صقر بالمستوى العلمي للجامعة وبنخبها البحثية وخريجيها المتفوقين، لافتاً إلى أن التعاون سيشمل مستويات عدة، أبرزها مع كلية الصحة العامة.



وتمتد الاتفاقية لفترة أربع سنوات، وتهدف إلى:



تسهيل تعاون الأساتذة في البحث العلمي والإشراف المشترك على الأطروحات.



تبادل استقبال طلاب الدراسات (الماستر) وفق شروط الجامعتين.



تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة.



تشجيع الأبحاث العلمية في المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وتبادل نتائجها.



تسهيل نفاذ الأساتذة والطلاب إلى المكتبات في كلتا الجامعتين.

Advertisement