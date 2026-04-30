تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما؟

Lebanon 24
30-04-2026 | 14:00
A-
A+
هل لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما؟
هل لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن لبنان يجد نفسه اليوم أمام لحظة فارقة تتشابك فيها فوهات المدافع مع طاولات التفاوض، فبينما تسعى بيروت لترسيم حدودها تحت النار وسط ضربات إسرائيلية عنيفة في الجنوب، تواجه السلطة الشرعية حربًا داخلية شرسة يقودها حزب الله.

ولم يكتفِ الحزب بتعطيل المسار الدبلوماسي، بل صعّد من حدة المواجهة عبر حملات تخوين ممنهجة استهدفت رأسي الدولة، جوزاف عون ونواف سلام، في تصعيد خطير وصل إلى حد التلويح العلني بالاغتيال عبر منصات تحريضية؛ ما يضع سيادة البلاد واستقرارها أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود.

وينتشر هذا النوع من التحريض بالداخل اللبناني، في ظل رغبة "حزب الله" بأن يظل لبنان ورقة في يد إيران وعدم فصل المسارات، في ظل سعي بيروت لإتمام تفاوض مع تل أبيب بوساطة أميركية، يجعل لبنان ممسكًا بقرار الحرب والسلم على أرضه وفرض السيادة في كل بقعة بالجنوب.
 
ويؤكد مراقبون لـ"إرم نيوز"، أن لبنان يحتاج في الوقت الحالي إلى بلورة صيغة حل متكامل متزامن، يجمع ما بين نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من لبنان عبر اتفاق مع إقامة ترتيبات أمنية دائمة، برعاية من المجتمع العربي والدولي في الجنوب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اشترط فيه الرئيس اللبناني مؤخرًا "وقفًا كاملًا" لإطلاق النار قبل بدء المفاوضات مع إسرائيل التي تقوم بضربات عسكرية في قرى بالجنوب، رغم الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتصف نيسان الجاري.
 
وأكد الباحث في الشؤون اللبنانية، قاسم يوسف، أن لبنان يقف بين خيارين، الأول الذي يريده غالبية الشعب وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو التفاوض للوصول مع إسرائيل إلى ما يشبه هدنة طويلة الأمد أو وقف نزاع.
 
أما الخيار الثاني، فيمثله "حزب الله"، وهو الانتحار بشكل كامل وإقحام لبنان في الحروب وجعله ورقة في جيب إيران، تضعها على الطاولة أمام واشنطن، لتحسين شروطها وهذا ما يفعله التنظيم منذ عملية إسناد طهران في الحرب الأخيرة والذهاب للثأر للمرشد علي خامنئي بعد قتله.

وتذهب الدولة اللبنانية بعمق وفق يوسف، في ظل هذه الخيارات، إلى عملية التحضير للمفاوضات ثم الإعلان برغبة عن القيام بذلك ثم تتجهز للذهاب نحو مفاوضات مباشرة.
 
وذكر يوسف أن هناك اشتباكًا داخليًّا، يقوده "حزب الله" عبر نوابه ووزرائه وقياداته، لكونه يرفض المفاوضات ولن يقبل بأي شيء يخرج منها، ولكنه يتعامل مع ذلك بالتلويح بالعنف والتهديد.

وفي المقابل، تؤكد الدولة اللبنانية التي تقف خلفها الغالبية الشعبية، ضرورة فصل المسارات عن إيران وأنها صاحبة السيادة وتستطيع بكل شجاعة الذهاب إلى المفاوضات.

ولفت إلى أن الدولة تعوّل بشكل كبير في هذا التوجه على وقوف البلدان العربية إلى جانب سيادة لبنان في ظل بديل عن ذلك وهو المزيد من العبث والتدهور الاقتصادي السياسي وانعدام الاستقرار الذي يسعى إليه حزب الله.
مواضيع ذات صلة
لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

الجمهوري

جمهورية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-30
Lebanon24
16:23 | 2026-04-30
Lebanon24
16:13 | 2026-04-30
Lebanon24
16:06 | 2026-04-30
Lebanon24
16:06 | 2026-04-30
Lebanon24
16:02 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24