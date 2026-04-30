تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل الماسحات الضوئية في مرفأ بيروت

Lebanon 24
30-04-2026 | 09:33
A-
A+

توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل الماسحات الضوئية في مرفأ بيروت
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام مروان النفّي، والمجلس الأعلى للجمارك ممثلا برئيسه العميد مصباح خليل، مذكرة تفاهم حول عمل الماسحات الضوئية، برعاية وزيري المالية والأشغال العامة والنقل ياسين جابر وفايز رسامني.

وقبيل مراسم التوقيع، جال الحضور في موقع أجهزة السكانرز (Scanners)، حيث اطلعوا على آلية العمل والإجراءات المعتمدة، والدور الذي تؤديه هذه التجهيزات في تسريع عمليات الكشف وتعزيز الرقابة.

وقال وزير المالية: "اسمحوا لي بداية أن أشرح سبب وجودنا اليوم هنا. التقينا منذ فترة في هذه القاعة وكنا في مرحلة الاطلاع على وصول أجهزة السكانر. واليوم نكرس رسميا العلاقة بين الجمارك ومؤسسة المرفأ، بحيث يتم اعتماد استعمال هذه الأجهزة بشكل رسمي بعدما تم التدريب عليها واستكمال كل التحضيرات الضرورية لتمكين جهاز الجمارك من استخدامها".

أضاف: "أود أن أشكر معالي وزير الأشغال وإدارة مرفأ بيروت على جهودهم وعلى هذه المبادرة، كما أشكر شركة CMA CGM  التي استقدمت أجهزة السكانر، وتتولى الإشراف على تشغيلها وصيانتها. وهذه خطوة مهمة جدا، وهي جزء من مسار طويل حتى يكتمل العمل الجمركي الذي ننوي تحقيقه".

وتابع: "لا يزال هناك عدد من البرامج المعلوماتية التي سيتم تركيبها، إضافة إلى برنامج ذكاء اصطناعي لتحليل الصور، ونظام للتصاريح المسبقة عن البضائع المستوردة، وبرنامج لتحديد المخاطر، فضلا عن نظام معلوماتي جديد لإدارة الجمارك سيتم تشغيله بالكامل ونقل المعلومات من النظام القديم إلى النظام الجديد".

وأردف: "إن هذه الخطوة اليوم تعد أساسية وتأسيسية في مسار تطوير العمل الجمركي نحو مستقبل أفضل وجهد أكبر، بما يعزز واردات الدولة، ويسرع إجراءات العمل لإخراج المستوعبات والبضائع، ويسهل حياة المستوردين، وكل ذلك في سبيل دعم الاقتصاد اللبناني".

وختم: "أكرر شكري لإدارة الجمارك، وللمجلس الأعلى، ولكل العاملين في الجمارك على جهودهم في تحسين العمل، كما أجدد الشكر للزميل معالي الوزير رسامني، إذ نترافق في العديد من المبادرات المفيدة لصالح البلد".

بدوره، شدد وزير الأشغال على أن "ملف أجهزة السكانر يشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح مرفأ بيروت وتعزيز أدائه"، مؤكدا أن "هذا المشروع لم يكن تقنيا فحسب، بل خيارا استراتيجيا يجمع بين البعد الأمني والمالي". وقال: "إن تشغيل الـscanners  يشكل إنجازا مهما على صعيد تحصيل الإيرادات، إلى جانب دوره الأساسي في حماية البلاد من دخول المواد الخطرة".

وأشار إلى ان "تدريب موظفين جدد يتطلب وقتا، إلا أنهم سيعملون بروحية وطنية عالية، فيما يبقى أمن المرفأ وسلامته أولوية لا مساومة عليها"، مؤكدا أن "العمل جار بالتوازي على معالجة الثغرات البنيوية التي ساهمت في الوصول إلى انفجار المرفأ"، مشددا على أن "كل ما يتعلق بهذه الكارثة ستتم معالجته بما يضمن عدم تكرارها".



وأوضح أن "إدخال أجهزة السكانر يأتي ضمن مقاربة متكاملة تهدف إلى ضبط العمليات داخل المرفأ، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الرقابة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الإيرادات العامة للدولة"، لافتا إلى أن "هذا المسار، على تعقيده، يشكل نقطة انطلاق فعلية نحو إعادة بناء إدارة مرفئية حديثة وقادرة على مواكبة المعايير الدولية".
المجلس الأعلى

النظام الجديد

هذه المبادرة

وزير المالية

مذكرة تفاهم

منذ فترة

الجمارك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-04-30
Lebanon24
11:22 | 2026-04-30
Lebanon24
11:59 | 2026-04-30
Lebanon24
11:57 | 2026-04-30
Lebanon24
11:33 | 2026-04-30
Lebanon24
11:24 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24