بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يهاجم عناصر ومبان عسكرية تابعة لـحزب الله

#عاجل ‼️جيش الدفاع يهاجم مخربين ومبانٍ عسكرية لحزب الله الإرهابي



— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 30, 2026

كتبت المتحدثة باسم الجيش واوية عبر منصة "إكس": "الجيش الاسرائيلي يهاجم عناصر ومبانٍ عسكرية لحزب الله".وأشارت إلى أن "سلاح الجو وقوات الفرقة 91 نفّذت غارات استهدفت مبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله كان ينشط منها عناصر " "".وأضافت أن هذه البنى التحتية استُخدمت لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وضد .وأكدت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد أي تهديدات تستهدف مواطنيه وقواته، مشيرة إلى أنه يعمل وفق توجيهات المستوى السياسي.