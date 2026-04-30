إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا بهجوم لحزب الله

أفادت هيئة البث ، الخميس، بإصابة 12 جنديا إسرائيليا جراء هجوم نفذه باستخدام طائرة مسيّرة استهدفت موقعا عسكريا قرب مستوطنة حدودية شمالي .



وذكرت الهيئة أن حالتين من المصابين وُصفتا بالمتوسطة، فيما جاءت إصابات بقية الجنود طفيفة، مشيرة إلى أن الطائرة المسيّرة أصابت ناقلة جند مدرعة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وأضافت أن الهجوم تزامن مع سقوط عدة قذائف مدفعية في محيط الموقع، ما أسفر عن وقوع انفجارات في المنطقة.



وأوضحت أن الجيش يحقق في طبيعة الطائرة المستخدمة، وسط ترجيحات بأنها كانت موجهة عبر ألياف بصرية، وهي تقنية لا تتأثر بالتشويش الإلكتروني.