نشرته إسرائيل... فيديو لتفجير نفق في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "قوات الفرقة 146 دمّرت هذا الصباح باستخدام أكثر من 24 طنًا من المواد المتفجرة نفقًا تحت الأرض لحزب الله، يبلغ طوله الإجمالي أكثر من 140 مترًا، في منطقة رأس البياضة ".



وأضاف في بيان: "تم العثور داخل النفق على غرف مكوث وتجهيز، وفتحات أنفاق عملياتية، وكميات كبيرة من الوسائل القتالية، وبُنى تحتية. وقد استُخدم النفق خلال الفترة الأخيرة من قبل عناصر لدفع بمخططات".



وتابع: "كما شنّ سلاح الجوّ بتوجيه من قوات الفرقة غارات استهدفت عددًا من العناصر والبُنى التحتية التابعة لحزب الله على مدار الساعات الاربع والعشرين الماضية".

