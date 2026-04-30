أرقام جديدة تكشف حجم النزوح والخسائر البشرية في لبنان

اعلن "وحدة " في السرايا الكبيرة، في تقريرها اليوم ان عدد "مراكز الإيواء التي تمّ فتحها بلغ 626 مركزا.



العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 119,623



العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 31,322



الأعمال العدائيّة: 10,522



الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي حتى مساء أمس):



: 2,586



الجرحى: 8,020".

