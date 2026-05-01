تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان بين نار الجنوب وساعة التفاوض.. مَن يربح معركة الوقت؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
01-05-2026 | 06:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد الجدل اللبناني الدائر حول التفاوض مع إسرائيل مجرد خلاف تقني على شكل "الطاولة"، أو هوية الوفد، أو حدود الصلاحيات الدستورية بين القوى والمؤسسات. فالمشهد المتفجر في الجنوب والجمود في العاصمة يشيران إلى أن الصراع انتقل من البحث في النصوص إلى معركة حاسمة على "الوقت" وإيقاعه.
 
في العمق، تحوّل النقاش إلى تساؤل جوهري حول مَن يملك حق تحديد المسار: هل هي الدولة بمؤسساتها، أم "حزب الله" بميدانه، أم أن الإيقاع صار رهنًا بالضغوط الأميركية والعمليات الإسرائيلية المتسارعة؟ ومن يستفيد من إبقاء لبنان عالقًا بين وقف نار غير مكتمل، ومفاوضات غير منطلقة، وضغط ميداني يتقدّم أسرع من قدرة المؤسسات على إنتاج موقف واحد؟
 
هذا هو السؤال الذي صار يتقدّم على ما عداه. فتعثر اللقاء بين الرؤساء الثلاثة لم يعد تفصيلًا بروتوكوليًا، إذ يعكس عجزًا داخليًا واضحًا عن إنتاج موقف واحد لمخاطبة الخارج في مواجهة الحرب. فبينما يتقدّم الضغط الميداني بسرعة قياسية، تبدو المؤسسات اللبنانية في حالة "مراوحة" تمنح الأطراف الدولية والميدانية فرصة ذهبية لفرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها لاحقًا.
 
صراع المقاربات
هنا يبرز التباين الواضح في القراءة السياسية بين القوى اللبنانية كعقبة أساسية أمام أي مسار ديبلوماسي. فالرئيس جوزاف عون يتبنى موقفًا يربط أي بحث في التفاوض بضرورة تنفيذ إسرائيل الكامل لوقف إطلاق النار أولًا، وذلك لقطع الطريق على تل أبيب التي تحاول انتزاع مكاسب سياسية في وقت تواصل فيه تدمير القرى والبلدات في الجنوب.
في المقابل، يظهر موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" متوجسًا من أي تفاوض مباشر في هذه اللحظة، انطلاقًا من قراءة ترى أن الذهاب إلى هذا الخيار تحت النار يعني تقديم تنازل مجاني، وهو ما يرفضه الثنائي الذي يصر على أن الميدان هو من يحدد السقوف، وليس الإملاءات الخارجية.
 
وبين هذين المنطقين، يتسع هامش الفراغ الذي تستغله إسرائيل لفرض "وقائع صلبة" على الأرض. فغياب التوافق اللبناني على هوية "المفاوض" وشروط "التفاوض" يجعل الساحة عرضة لاستنزاف طويل، ويحول الدولة من شريك في رسم الحل إلى مجرد متلقٍ للرسائل السياسية التي تُكتب بالحديد والنار جنوبًا.
كما ان البيان الصادر عن السفارة الاميركية في بيروت رسم خطا واضحا للمسار الذي تطلبه واشنطن وهو اللقاء المباشر بين الرئيس عون ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
 
حين يصبح الوقت عدوًا
المفارقة أن كل طرف يتحدث عن حماية لبنان، لكنه يقرأ الخطر من زاوية مختلفة. غير أن المشكلة لا تكمن فقط في اختلاف التقدير، إذ تتمثل الخطورة الحالية في أن لبنان بات يفاوض نفسه أكثر مما يفاوض الخارج. فكلما غاب البيان الرسمي الجامع والموقف الموحد، تحولت التصريحات المتناقضة إلى مادة للاستثمار الدولي.
 
هذا التشرذم يضعف الموقف اللبناني أمام السقف الأميركي الجديد، الذي يبدو أكثر تماهيًا مع المطالب الإسرائيلية تحت ستار "الواقعية السياسية". وبذلك، تبدو إسرائيل هي المستفيد الأول من حالة "إرباك الوقت" الحالية، فهي لا تحتاج بالضرورة إلى اتفاق مكتوب ما دام الضغط العسكري قادرًا على تحقيق أهدافها ميدانيًا. الخطر الحقيقي هو أن يتحول وقف النار غير المكتمل إلى "مرحلة انتقالية" مديدة؛ لا هي حرب شاملة تفرض تسويتها، ولا هي سلم مستدام يعيد الاستقرار والنازحين.
في هذا السياق، تبرز معضلة الإمساك بالمبادرة؛ فلبنان لا يمكنه مواجهة الضغوط الخارجية بتعدد الأصوات. فإذا استمر الانتظار المتبادل بين الأطراف الداخلية، فإن الخارج لن ينتظر أحدًا. واشنطن تتحرك وفق ساعة انتخاباتها ومصالحها، وتل أبيب تدمج الأمن بالسياسة وفق رؤيتها، بينما يبقى لبنان مهددًا بأن يخسر "ساعة القرار" لمصلحة صانعي الخرائط الجدد.
ولذلك، فإن الدولة اليوم أمام اختبار مصيري لا يحتمل الترف السياسي: فإما أن تثبت حضورها كدولة تملك شروطًا واضحة وسقفًا سياديًا، أو تترك الآخرين يحددون لها موعد الخسارة وشكل التسوية المفروضة.والبيان الاميركي الاخير مؤشر على ما هو مرتقب.
 
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

رئيس عون

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24