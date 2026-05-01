لبنان
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
Lebanon 24
01-05-2026
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّدت النائبة ستريدا
جعجع
أنّ "ما يمرّ به
لبنان
في هذه المرحلة المصيرية لا يحتمل المزيد من المزايدات ولا الخطابات الشعبوية التي أثبتت التجارب المتراكمة أنّها لم تُنتج إلا مزيدًا من الانهيار والخراب. ومن هنا، فإنّنا في حزب "
القوات اللبنانية
"، ومن موقعنا الوطني الصريح، نؤكد دعمنا الكامل للمساعي التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
لوضع حدّ للحرب الدائرة، عبر مسار تفاوضي واضح وصريح يهدف أولًا وأخيرًا إلى حماية لبنان وشعبه وإعادة تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة ونهائية لكل اللبنانيين".
وشددت على أنّ "خيار التفاوض اليوم، هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "
حزب الله
" دعمًا لإيران، والتي تُقدَّر خسائرها المباشرة وغير المباشرة بين 150 و160 مليون دولار يوميًا". وأضافت: "في مواجهة الحملة الممنهجة التي تستهدف فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، لا بدّ من قول الحقيقة كما هي، من دون مواربة أو مسايرة: إنّ ما يقوم به هذان الرجلان هو عمل وطني بامتياز، لأنهما يسعيان، ضمن ما تسمح به الظروف، إلى إخراج لبنان من دائرة النار وإعادته إلى منطق الدولة والمؤسسات. والوطنية لا تُقاس بالشعارات العالية ولا بالمزايدات الإعلامية، بل تُقاس بالفعل السياسي المسؤول الذي يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر".
واعتبرت أنّ "اللبنانيين اليوم أمام مفترق طرق واضح: إما دولة فعلية تحتكر القرار والسيادة والسلاح، وإما استمرار الفوضى والاحتلال المقنّع الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه. ولا يمكن الجمع بين الخيارين، لأنّ التجربة أثبتت أنّ أي تسوية لا تعالج مسألة السلاح غير الشرعي بشكل جذري تبقى تسوية هشّة وقابلة للانهيار عند أول اختبار".
كلام النائبة جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، في حضور النائب السابق جوزف إسحق، ونائبة رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، وأمين الصندوق المختار فادي الشدياق، وأمين السر المحامي ماريو صعب، وخبير المحاسبة المجاز الأستاذ فادي عيد، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.
وتداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تُعنى بها "المؤسسة" منذ سنوات، مؤكدين استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري.
كما عرضت على الحاضرين الدراسات الهندسية التي أنجزتها وقدّمتها "دار الهندسة" لتشييد مركز مؤسسة جبل الأرز في مدينة بشري.
مواضيع ذات صلة
جعجع: للبدء فورا بتفكيك التركيبة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"
Lebanon 24
جعجع: للبدء فورا بتفكيك التركيبة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"
01/05/2026 13:10:38
01/05/2026 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بين رهان "حزب الله" وتهدّيد إسرائيل: خيار وحيد لبنانيا
Lebanon 24
بين رهان "حزب الله" وتهدّيد إسرائيل: خيار وحيد لبنانيا
01/05/2026 13:10:38
01/05/2026 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع: شيباني يستخف بقرار الدولة
Lebanon 24
ستريدا جعجع: شيباني يستخف بقرار الدولة
01/05/2026 13:10:38
01/05/2026 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع: المرحلة الدقيقة تفرض الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية
Lebanon 24
ستريدا جعجع: المرحلة الدقيقة تفرض الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية
01/05/2026 13:10:38
01/05/2026 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
سلام بحث مع السفير الأميركي "تثبيت وقف إطلاق النار" والمفاوضات
Lebanon 24
سلام بحث مع السفير الأميركي "تثبيت وقف إطلاق النار" والمفاوضات
06:03 | 2026-05-01
01/05/2026 06:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي حجازي: لإقرار قانون العفو العام
Lebanon 24
المفتي حجازي: لإقرار قانون العفو العام
06:00 | 2026-05-01
01/05/2026 06:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان بين نار الجنوب وساعة التفاوض.. مَن يربح معركة الوقت؟
Lebanon 24
لبنان بين نار الجنوب وساعة التفاوض.. مَن يربح معركة الوقت؟
06:00 | 2026-05-01
01/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيدهم.. هكذا عايد السياسيون والمسؤولون والنقابات عمّال لبنان
Lebanon 24
في عيدهم.. هكذا عايد السياسيون والمسؤولون والنقابات عمّال لبنان
05:58 | 2026-05-01
01/05/2026 05:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد بلديات نهر الأسطوان: رسوم النفايات ليست جديدة والتسعيرات باتت رسمية وفق القانون
Lebanon 24
اتحاد بلديات نهر الأسطوان: رسوم النفايات ليست جديدة والتسعيرات باتت رسمية وفق القانون
05:45 | 2026-05-01
01/05/2026 05:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
07:00 | 2026-04-30
30/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
30/04/2026 11:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
12:00 | 2026-04-30
30/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
13:29 | 2026-04-30
30/04/2026 01:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
06:03 | 2026-05-01
سلام بحث مع السفير الأميركي "تثبيت وقف إطلاق النار" والمفاوضات
06:00 | 2026-05-01
المفتي حجازي: لإقرار قانون العفو العام
06:00 | 2026-05-01
لبنان بين نار الجنوب وساعة التفاوض.. مَن يربح معركة الوقت؟
05:58 | 2026-05-01
في عيدهم.. هكذا عايد السياسيون والمسؤولون والنقابات عمّال لبنان
05:45 | 2026-05-01
اتحاد بلديات نهر الأسطوان: رسوم النفايات ليست جديدة والتسعيرات باتت رسمية وفق القانون
05:37 | 2026-05-01
فضل الله: هذا الوطن لا يقوم ولا يبنى إلّا على التّوافق
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
