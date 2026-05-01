تجمع علماء جبل عامل: الصمت الرسمي على العدوان يضعف الدولة

رأى تجمع علماء جبل عامل أن استمرار الغياب الرسمي اللبناني حيال التصعيد والمجازر في غزة يضعف موقع الدولة ويحوّلها إلى متفرج، مشددًا على أن ما يتعرض له من خروقات يأتي في سياق عدواني لا يراعي حرمة وطن.



واعتبر التجمع أن الهجوم على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة قرصنة مكتملة، محمّلًا ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة مسؤولية الخروج من دائرة العجز والتحرك العملي لوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن غزة.



ودعا إلى إدانة رسمية فورية، مطالبًا بالتمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة لمواجهة العدوان.



Advertisement