تدابير سير على هذه الطريق في بيروت لمدة 15 يوما.. إليكم التفاصيل

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي أن ستقوم بأعمال صيانة للطريق العامّ والأرصفة في محلّة الجميزة – المسلك الممتدّ من تقاطع حدّاد (مطعم Chez Paul) حتّى .



وقالت في بلاغ:" سيباشر بالأعمال اعتبارًا من تاريخ 1-5-2026 وذلك لمدّة 15 يومًا. لذلك، سيتمّ قطع السير في المكان، وتحويله من حدّاد باتّجاه نزولًا، وتقاطع صعودًا".



وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

Advertisement