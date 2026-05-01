تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال توضح حقيقة خطة معالجة أضرار الطرق والجسور

Lebanon 24
01-05-2026 | 04:36
A-
A+
وزارة الأشغال توضح حقيقة خطة معالجة أضرار الطرق والجسور
وزارة الأشغال توضح حقيقة خطة معالجة أضرار الطرق والجسور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
  • رد  المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل في بيان  على ما نشر في إحدى الصحف حول قرار مجلس الوزراء بشأن خطة معالجة الأضرار اللاحقة بشبكة الطرق والجسور جراء العدوان الأخير، واكد ان " ما تضمّنه من معلومات واستنتاجات غير دقيقة، في وقت سارعت فيه وزارة الأشغال العامة والنقل لإعادة فتح الطرق المتضررة وإزالة العوائق وتأمين استمرارية الربط بين المناطق والسلامة العامة، بدافع وطني انقائي في ظروف استثنائية"،

    اضاف البيان:"تستغرب وزارة الأشغال العامة والنقل التعامل مع إجراءات طارئة هدفها إزالة الردم وفتح الطرق وحماية السلامة العامة وتأمين مرور المواطنين، ضمن الأطر القانونية المتاحة، وكأنها موضع شبهة، في حين أن التأخر في التدخل كان سيُعد قصيراً في أداء الواجب العام،  ويهمها توضيح ما يلي:

    أولاً: ان قرار مجلس الوزراء موضوع الخبر المنشور ليس تفويضاً مفتوحاً كما جرى تصويره، بل هو إقرار خطة طارئة، بآليات تنفيذ محددة، لضرورات السلامة العامة واعادة ربط المناطق المتضررة، بعد انقطاع طرق ومحاور حيوية وتعطل مرافق أساسية.

    ثانياً: إن تصوير الخطة وكأنها باب لتجاوز قانون الشراء العام أو لتعميم التلزيم بالتراضي هو غير صحيح، إذ إن الخطة لم تخلق استثناءً خارج القانون، بل عالجت أوضاعاً استثنائية محددة فرضتها الحرب، مع التمييز الواضح بين الأعمال الاسعافية العاجلة، والأعمال المؤقتة ومشاريع إعادة الاعمار التي تخضع كل منها للأليات القانونية الملائمة لطبيعتها.

    ثالثاً: ان الإيحاء بأن الخطة تشكّل غطاءً لـ "التجزئة" أو "الاستنسابية"، هو أيضاً غير صحيح ويتجاهل الطبيعة الفنية للأشغال الموزعة جغرافياً وموضوعياً وفق مواقع الضرر ونوع التدخل المطلوب، وهي مقاربة تقنية لا تمت بصلة الى مفهوم التجزئة.

    رابعاً: تمّ الخلط بين مفهوم سلف الخزينة والسلف الطارئة المتوفرة اعتماداتها في موازنة الوزارة ذاتها، مع العلم بأن مجمل الاعتمادات التي لحظت بطريقة السلف الطارئة لا تتعدى /٣٠٠/ألف د.أ. لأعمال إزالة الأنقاض تسهيلاً للمرور في كافة المناطق المتضررة.



    خامساً: إن كافة تلزيمات إعادة إنشاء الجسور أو الطرقات ستتم بطريقة المناقصة العمومية عبر هيئة الشراء العام وجل ما سيتم التعاقد رضائيا بشأنه هو مكاتب الدروس لإعداد الدراسات الإنشائية بالسرعة اللازمة وأيضاً أي أشغال تحمل طابع الإغاثة الفورية وضمن حدود مالية معينة كما جرى بيانه.

    سادساً: عرضت الوزارة خطتها على مجلس الوزراء بكل شفافية، ونالت موافقته، وتؤكد أن تنفيذ جميع الأشغال سيتم تحت سقف الأصول القانونية والرقابية والاشراف وبما يصون المال العام ويحفظ المصلحة العامة".

    وختم البيان:"تعود الوزارة لتؤكد ضرورة تحرّي الدقة والموضوعية في مقاربة هذا الملف الوطني، وتناول الوقائع المرتبطة به استناداً إلى معطيات موثوقة، محذّرة من نشر معلومات غير دقيقة من شأنها أن تُسيء إلى الرأي العام، ومؤكدة أن همّها الأول يبقى تسهيل أمور المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان حالياً" .
    • Advertisement
    وزارة الأشغال العامة والنقل

    قانون الشراء العام

    قرار مجلس الوزراء

    المناطق المتضررة

    المكتب الإعلامي

    مجلس الوزراء

    مكتب الإعلام

    لبنان

    تابع
    أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

     
    إشترك
    فيديو
    Lebanon 24 leader in online news
    Youtube
    Instagram
    Threads
    Whatsapp Channel
    Twitter
    Facebook
    RSS
    Google News
    Download our application
    IOS
    Android
    مباشر
    الأبرز
    لبنان
    فيديو
    خاص
    إقتصاد
    عربي-دولي
    متفرقات
    أخبار عاجلة
    Youtube
    Instagram
    Threads
    Whatsapp Channel
    Twitter
    Facebook
    RSS
    Google News
    Download our application
    IOS
    Android
    Follow Us
    Youtube
    Instagram
    Threads
    Whatsapp Channel
    Twitter
    Facebook
    RSS
    Google News
    Download our application
    IOS
    Android
     
    Softimpact Softimpact web design and development company website
    Privacy policy
    من نحن
    لإعلاناتكم
    للاتصال بالموقع
    Privacy policy
    جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24