مجلس الوزراء يعدل سن التعيين من خارج الملاك والعين على قرار المجلس النيابي

اقر في جلسته امس "مشروع قانون معجّل يرمي إلى تعديل بعض الاحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات".



رئيس لجنة نيابية معنية بالقوانين وإصلاحها فوجئ باقرار هذا البند في مجلس الوزراء ورجّح أن يكون هذا التعديل مفصّلاً على قياس مقرّبين من أهل السلطة تجاوزوا سنّ الـ44، وربما ناهزوا الـ54، بهدف الدخول إلى القطاع العام للاستفادة من ميزاته، ولا سيما نظام التقاعد.



وقال: يأتي ذلك في وقت يُفترض فيه خفض أعباء التقاعد، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات تعيينات كهذه، خصوصاً إذا اقترنت بمعاشات سخية على غرار تلك التي مُنحت للهيئات الناظمة، والتي تفوق قدرة تحمّلها.



وقال: ان مجلس الوزراء له صلاحية إقرار مشاريع القوانين، حتى ولو كانت على قياس التي تتشكل منها الحكومة، إلا أن مجلس النواب له في التعديل والرقابة واحترام القوانين التي أصدرها، والتي تُعد إصلاحية. ومن هذا المنطلق، اضاف، فان هذا المشروع لن يمر في مجلس النواب، لأنه يفتح الباب أمام الزبائنية المفرطة التي كانت أساساً لانهيار الإدارة والوضع الاقتصادي في .

وعدد العديد من الأسباب والتداعيات التي قد تنتج عن هكذا تعديل في حال إقراره:



أولاً: كلفة إضافية على الخزينة وأعباء مالية، إذ إن المعيّن، بموجب هذا التعديل، يكتسب قليلة من الخدمة مستحقات مالية كبيرة، إضافة إلى المعاش التقاعدي.



ثانياً: ضرب هيكلية الوظيفة، والقضاء على طموح موظفي الفئتين الثانية والثالثة.



ثالثاً: تشجيع المحسوبيات، بحيث يصبح الزعماء والوزراء وغيرهم هم الأحق والأقرب للوصول إلى هذه المناصب، فيما يفترض أن يكون الحق للموظف المتدرّج والكفوء والنشيط.



رابعاً: إلغاء الكادرات.



وقال: إذا كانت هناك نية للتصحيح، فيجب تصحيح كامل قانون الموظفين نحو مزيد من التطور والإصلاح والعصرنة، لا الاكتفاء ببند واحد مفصّل على قياس أحد “أصدقاء” دولته أو معاليه أو سعادته، كما يبدو في المشروع المقر من الحكومة.



وختم بالقول إن هناك وعياً لدى مجلس النواب تجاه هذه الأمور النافرة، رغم الخلاف السياسي بين كتلِه.

