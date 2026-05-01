لبنان

الراعي استقبل رازي الحاج في بكركي

01-05-2026 | 08:51
الراعي استقبل رازي الحاج في بكركي
إستقبل  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب رازي الحاج، وجرى عرض الأوضاع والتطورات الراهنة محليا واقليميا. 



ورأى الحاج ان "مستقبل لبنان بعد الحرب الذي طالته والمفاوضات التي تدور، يفرض عليه التمسك بالحياد الذي يجب إعادة طرحه اليوم بشكل جدي نظرا للظروف المؤاتية ولما يشكله على المدى الطويل من استقرار دائم لبناء دولة قوية وفعلية في لبنان"، لافتا الى "أهمية بناء دولة خالية من أي سلاح غير شرعي، تملك قرار السلم والحرب."



كما التقى الراعي بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، وكان بحث في عدد من المواضيع المتعلقة بالكنيستين.



ومن الزوار ايضا المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة المهندس الياس عقل.
 
