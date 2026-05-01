الراعي استقبل رازي الحاج في بكركي

إستقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي، النائب رازي الحاج، وجرى عرض الأوضاع والتطورات الراهنة محليا واقليميا.ورأى الحاج ان "مستقبل بعد الحرب الذي طالته والمفاوضات التي تدور، يفرض عليه التمسك بالحياد الذي يجب إعادة طرحه اليوم بشكل جدي نظرا للظروف المؤاتية ولما يشكله على المدى من استقرار دائم لبناء دولة قوية وفعلية في لبنان"، لافتا الى "أهمية بناء دولة خالية من أي سلاح غير شرعي، تملك قرار السلم والحرب."كما التقى بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، وكان بحث في عدد من المواضيع المتعلقة بالكنيستين.ومن الزوار ايضا للموارد المائية والكهربائية في المهندس الياس عقل.