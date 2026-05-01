لبنان

الخطيب يترأس اجتماعاً علمائياً في الحازمية لبحث شؤون النازحين

01-05-2026 | 09:39
الخطيب يترأس اجتماعاً علمائياً في الحازمية لبحث شؤون النازحين
ترأس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، اجتماعا علمائيا في مقر المجلس في الحازمية، خصص للبحث في شؤون النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي ودور العلماء في رعايتهم في إطار التبليغ الديني.


وبعد الاجتماع، صدر بيان جاء فيه: "في إطار التنسيق الديني لمتابعة الشؤون الدينية لأهلنا الصابرين والصامدين في مراكز النزوح القسري، انعقد اجتماع علمائي  برئاسة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، وحضر الاجتماع مدير التبليغ الديني سماحة الشيخ علي بحسون  والاخوة العلماء من مديري الحوزات العلمية في لبنان، حيث نوقشت العديد من القضايا المرتبطة بالتبليغ الديني لأهلنا النازحين". 


وخلُص الحاضرون الى التوصيات الآتية:



اولا:  متابعة الشؤون الدينية  في كافة مراكز النزوح دون استثناء واستثمار اوقات اهلنا بالتوعية الدينية وإقامة الورش التعليمية، الفقهية والقرآنية والاخلاقية.



ثانيا: مواكبة نشاطات العلماء ضمن لجان المناطق والمحافظات وتسهيل مهامهم والتواصل مع المعنيين في إدارة الدولة لتذليل العقبات التي تواجه عملهم. 



ثالثا: ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية المحيطة بأماكن النزوح وعدم تأدية المظاهر الدينية بشكل قد يؤدي احيانا الى مخالفة أهدافها السامية.



رابعا: حث اهلنا الأعزاء على الإستفادة من حضور اهل العلم واستشارتهم في قضايا دينهم وخصوصا المسائل الابتلائية.



واختتم العلامة الخطيب اللقاء بتقديم الشكر "للأخوة العلماء على ما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل الوقوف الى جانب اهلنا الاعزاء".
