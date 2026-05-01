وزارة الصحة: 2618 شهيداً و8094 جريحاً منذ 2 آذار حتى 1 أيار

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى ١ أيار باتت كالتالي: 2618 شهيدا و8094 جريحا.

Advertisement