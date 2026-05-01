تصعيد إسرائيلي واسع يستهدف بلدات جنوبية... إليكم آخر المستجدات

شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات واستهدافات طالت عدداً من البلدات، ما أسفر عن سقوط وجرحى وعمليات دمار واسعة، وفق ما أفادت به المعطيات الميدانية.

وتوزّعت الاستهدافات على عين بعال، تولين، غندورية، رأس ، كفرتبنيت، الشقيف، قانا وحناوية، حبوش، زوطر الشرقية، كفرا، فرون، طريق النصار، المالكية، الحنية، برج قلاوية، ياطر، والزرارية، حيث سُجلت إصابات في أكثر من موقع.

وفي الزرارية، أفيد عن سقوط 4 شهداء جراء استهداف منزل، إلى جانب سحب شهيدين من المكان، مع استمرار البحث عن شخصين مفقودين.

كما استهدف الطيران الحربي بلدة يحمر الشقيف بغارة مباشرة.

وفي عين بعال، طالت الغارة منزل المرحوم سليم ، ما أدى إلى استشهاد عباس مروة وولديه وزوجة شقيقه.

وفي تطور آخر، نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية هدم لدير ومدرسة راهبات المخلّصيات في بلدة يارون، وذلك بعد سلسلة تفجيرات ونسف طالت منازل ومحال وطرقات ومعالم مختلفة داخل البلدة.