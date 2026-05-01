لبنان
قصف مستمر جنوباً.. شهداء في حبوش وهذه آخر تطورات الميدان
Lebanon 24
01-05-2026
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصلُ العدو
الإسرائيلي
اعتداءاته على مناطق عدّة في
جنوب لبنان
، وذلك في إطار عدوانه المستمر منذ 2 آذار الماضي.
ومساء الجمعة، قصف العدو الإسرائيلي بلدات فرون، رشكنانيه، الجلاحية والفيلات في
الخيام
، كما استهدف المنطقة الواقعة بين بيوت السياد والمنصوري.
واستهدف العدو الإسرائيلي مساء بلدة حبوش التي سبق أنّ تعرضت لقصف اليوم، ما أسفر عن سقوط 6
شهداء
و 8 جرحى وفق ما أعلنت
وزارة الصحة
.
وبحسب المعلومات الميدانية، فإنه جرى إخلاء جميع الفرق الطبية من حبوش بسبب محاولة استهدافها من قبل الطيران المسير الإسرائيلي.
كذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسفٍ كبيرة في بلدة شمع، فيما أفيد عن تعرض منطقة شعب القلب في بلدة شبعان لقصفٍ مدفعي، كما سُجل أيضاً استهداف لدراجة نارية في بلدة تولين الجنوبيّة.
أيضاً، قصف العدوّ الإسرائيلي بلدات برج قلاويه،
يحمر
الشقيف، زوطر الغربية، كما أقدم أيضاً على هدم دير ومدرسة راهبات المخلصيات في بلدة يارون.
مواضيع ذات صلة
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
01/05/2026 21:29:13
01/05/2026 21:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة جنوبا.. وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة جنوبا.. وهذه آخر التطورات
01/05/2026 21:29:13
01/05/2026 21:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوان مستمر والجنوب والضاحية تحت القصف.. هذه آخر تطورات الميدان
Lebanon 24
العدوان مستمر والجنوب والضاحية تحت القصف.. هذه آخر تطورات الميدان
01/05/2026 21:29:13
01/05/2026 21:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات الميدان.. قصف إسرائيلي يطالُ بلدات جنوبية عدة
Lebanon 24
تطورات الميدان.. قصف إسرائيلي يطالُ بلدات جنوبية عدة
01/05/2026 21:29:13
01/05/2026 21:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة
Lebanon 24
"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة
14:24 | 2026-05-01
01/05/2026 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من بكفيا في يوبيل أخوية سيدة النجاة: نرفض منطق الحرب وندعو إلى السلام
Lebanon 24
الراعي من بكفيا في يوبيل أخوية سيدة النجاة: نرفض منطق الحرب وندعو إلى السلام
13:15 | 2026-05-01
01/05/2026 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
Lebanon 24
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
13:04 | 2026-05-01
01/05/2026 01:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟
Lebanon 24
قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟
13:00 | 2026-05-01
01/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تذكروا جيداً".. فيديو جديد من "حزب الله"
Lebanon 24
"تذكروا جيداً".. فيديو جديد من "حزب الله"
12:38 | 2026-05-01
01/05/2026 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
15:00 | 2026-04-30
30/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
01:18 | 2026-05-01
01/05/2026 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تطلب من مواطنيها مُغادرة لبنان فوراً
Lebanon 24
الإمارات تطلب من مواطنيها مُغادرة لبنان فوراً
16:06 | 2026-04-30
30/04/2026 04:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قواعد اللعبة القديمة تغيرت.. من يربح جولة كسر العظم في إيران؟
Lebanon 24
قواعد اللعبة القديمة تغيرت.. من يربح جولة كسر العظم في إيران؟
16:00 | 2026-04-30
30/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:24 | 2026-05-01
"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة
13:15 | 2026-05-01
الراعي من بكفيا في يوبيل أخوية سيدة النجاة: نرفض منطق الحرب وندعو إلى السلام
13:04 | 2026-05-01
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
13:00 | 2026-05-01
قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟
12:38 | 2026-05-01
"تذكروا جيداً".. فيديو جديد من "حزب الله"
12:23 | 2026-05-01
روابط التعليم الرسمي: للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 21:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 21:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 21:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
