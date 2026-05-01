قصف مستمر جنوباً.. شهداء في حبوش وهذه آخر تطورات الميدان

يواصلُ العدو اعتداءاته على مناطق عدّة في ، وذلك في إطار عدوانه المستمر منذ 2 آذار الماضي.



ومساء الجمعة، قصف العدو الإسرائيلي بلدات فرون، رشكنانيه، الجلاحية والفيلات في ، كما استهدف المنطقة الواقعة بين بيوت السياد والمنصوري.

واستهدف العدو الإسرائيلي مساء بلدة حبوش التي سبق أنّ تعرضت لقصف اليوم، ما أسفر عن سقوط 6 و 8 جرحى وفق ما أعلنت .



وبحسب المعلومات الميدانية، فإنه جرى إخلاء جميع الفرق الطبية من حبوش بسبب محاولة استهدافها من قبل الطيران المسير الإسرائيلي.



كذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسفٍ كبيرة في بلدة شمع، فيما أفيد عن تعرض منطقة شعب القلب في بلدة شبعان لقصفٍ مدفعي، كما سُجل أيضاً استهداف لدراجة نارية في بلدة تولين الجنوبيّة.



أيضاً، قصف العدوّ الإسرائيلي بلدات برج قلاويه، الشقيف، زوطر الغربية، كما أقدم أيضاً على هدم دير ومدرسة راهبات المخلصيات في بلدة يارون.









