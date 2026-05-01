آخر تصريح من بري.. ماذا قال عن الهدنة وبيان السفارة الأميركية الأخير؟

في أول تعليق له على البيان الصادر عن السفارة الأميركية في ، والذي دعت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال لـ" " إن البيان يُعبّر عن نفسه، وليس عندي ما أضيفه عليه، مؤكداً أنه أوقف تشغيل محركاته.



وذكر أنّ آخر كلام وجهه إلى رئيس الجمهورية جاء رداً على ما قال الأخير أثناء استقباله للهيئات الاقتصادية.



وكان عون قال إنه على تنسيق كامل مع بري بخصوص المفاوضات، لكن رئيس البرلمان أعلن أنَّ ما ذكره عون "غير دقيق".



وأوضح بري أن ما حصل يكمنُ وراء اعتذاره عن حضور اللقاء الذي كان مقرراً مع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام في القصر .



وتطرّق الرئيس بري إلى تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع بتدخل من الرئيس الأميركي ، متسائلاً: "أين هي هذه الهدنة؟ وهل أوقفت تجريفها البلدات وهدمها المنازل، واستباحتها دماء الأطفال والنساء والشيوخ، ومنعها فرق الإسعاف من إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، أو سحب من علقوا تحت الركام حتى فارقوا الحياة؟".



كذلك، أشار إلى استهداف الهيئات الصحية والمسعفين، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، متسائلاً عمّا إذا كان جميع هؤلاء الضحايا جزءاً من البنى العسكرية لـ" "، كما تدّعي إسرائيل لتبرير تدميرها للبلدات الجنوبية.



وقال إن الهدنة المزعومة أتاحت لإسرائيل التمادي في عدوانها وارتكاب المجازر على نحو غير مسبوق، من دون تدخّل الأميركية لإلزامها بوقف الأعمال العدائية وتثبيت وقف النار، خصوصاً أنها كانت وراء التوصل لتمديد الهدنة، ما يدعوها لاحترام تعهّدها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، وإلا ما الجدوى من المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار؟ وماذا سنقول لذوي شهداء الغدر الإسرائيلي من الجنوبيين؟، كما قال.





