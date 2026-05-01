التحقت بشقيقها.. استشهاد "زينب" إبنة الـ23 عاماً في الجنوب

استشهدت الشابة فحص، اليوم الجمعة، متأثرة بجراح أصيبت بها إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلها في بلدة تول - ، أمس الخميس.



وكان القصف قد أسفر أيضاً عن استشهاد شقيق زينب وجرح والدهما حسن.

يُشار إلى أن فحص هي خريجة ، كلية الصيدلية، وتبلغ من العمر 23 عاماً.