Advertisement
لبنان
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
Lebanon 24
01-05-2026
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، الاضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و 7 المقبلين والتوقف التام عن العمل، والتحرك أمام
وزارة الشؤون الاجتماعية
يوم 13
الحالي.
وقالت في بيان: "عطفا على البيان رقم 15/2026، وبعد استمرار الحكومة بالتعاطي بلا مبالاة مع حقوق الموظفين والاستخفاف بعقولهم، وإهانة كرامتهم عبر التعامل معهم وكأنهم مجرد متسوّلين يحتاجون للصدقة، متناسيةً أن الدولة بأكلمها لا يمكن أن تستمر إلّا بالإدارة العامة، فهي التي تحصّل الأموال، وهي التي تدير أزمة النزوح عبر الوزارات المعنية.
وبعد تصريحات الوزراء المعنيين بأن دفع الحقوق سيتأخر إلى أجل غير معلوم، مع
العلم
أن الاضعاف الستة المنتظرة لا تزيد قيمتها عن 150 دولاراً لأغلب الموظفين، وقد تآكلت بفعل التضخم، وباعتبار أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإنصاف الموظفين، واكتفائها بكلام معسول لا أثر له على أرض الواقع وكأن الموظفين مجرد سُذَّج يمكن خداعهم بمثل هذا الكلام.
وتأكيداً على مطالبها الصادرة في البيان رقم 15/2026، وإلى حين لمس خطوة جدية وواقعية من قِبل الحكومة، تعلن الرابطة الاستمرار في الإضراب في نفس الأيام التي اعتُمدت في البيان السابق، وعليه تعلن أن يومي الأربعاء والخميس في 6 و 7 أيار هو يوم إضراب وتوقف تام عن العمل مع التذكير بالتحرك أمام وزارة
الشؤون الاجتماعية
يوم 13 الحالي".
وتمنت الرابطة على "جميع الزملاء الالتزام بخطواتها التصعيدية، لأنه بات من الواضح أن
هذه الحكومة
تتعاطى بفوقية واستخفاف مع موظفي
الإدارة العامة
، ولا يمكن تحصيل الحقوق إلّا عبر النضال والصبر".
Advertisement
Advertisement
