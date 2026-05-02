جرادي: المفاوضات خيار أساسي لكن بشروط

شدد النائب على أنّ المفاوضات ليست شيئاً محرّماً، إنما قد تكون أحد أوجه المواجهة، قائلاً: "وإذا كانت الأمور تُحلّ بالمفاوضات، فلماذا الذهاب إلى العنف؟".



وفي حديث إلى صوت كل ، رأى أنه "لا فرق بين المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، إذ يقتصر الفرق بينهما على الشكل، بينما يبقى الأساس في كيفية التفاوض وما هي العدة المعتمدة"، مشيرًا إلى أنه "علميًا يجب أن تكون المفاوضات الخيار الأول لحل أي نزاع".



وفي السياق، اعتبر أن "المشكلة تكمن في أن هناك تحسّسًا من أي مفاوضات مع ، متوقفًا عند نتائج الاجتماعين التحضيريين اللذين انعقدا في ، وعدم نفي الطرف اللبناني للتصريحات الخطيرة التي صدرت عن كل من الخارجية الأميركية والطرف ".



وأكد "ضرورة إعادة صياغة المفهوم الوطني والوحدة الداخلية قبل الذهاب إلى أي مفاوضات، لا سيما في ظل إدراك السلوك الإسرائيلي المتنكر لكل الاتفاقات"، مضيفًا أن الأمور معقدة جدًا، وإذا لم تكن هناك نية واضحة فإن البلاد تتجه نحو مستنقع خطير".



ولفت إلى ضرورة التفريق بين التفاوض والاستسلام، جازمًا: "أنا مع خيار التفاوض، ولكن علينا الذهاب إليه بصلابة ووحدة حتى لا يكون الثمن ".



