تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جرادي: المفاوضات خيار أساسي لكن بشروط

Lebanon 24
02-05-2026 | 04:15
A-
A+
جرادي: المفاوضات خيار أساسي لكن بشروط
جرادي: المفاوضات خيار أساسي لكن بشروط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد النائب الياس جرادي على أنّ المفاوضات ليست شيئاً محرّماً، إنما قد تكون أحد أوجه المواجهة، قائلاً: "وإذا كانت الأمور تُحلّ بالمفاوضات، فلماذا الذهاب إلى العنف؟".

وفي حديث إلى صوت كل لبنان، رأى جرادي أنه "لا فرق بين المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، إذ يقتصر الفرق بينهما على الشكل، بينما يبقى الأساس في كيفية التفاوض وما هي العدة المعتمدة"، مشيرًا إلى أنه "علميًا يجب أن تكون المفاوضات الخيار الأول لحل أي نزاع".

وفي السياق، اعتبر أن "المشكلة تكمن في أن هناك تحسّسًا من أي مفاوضات مع إسرائيل، متوقفًا عند نتائج الاجتماعين التحضيريين اللذين انعقدا في واشنطن، وعدم نفي الطرف اللبناني للتصريحات الخطيرة التي صدرت عن كل من الخارجية الأميركية والطرف الإسرائيلي".

وأكد "ضرورة إعادة صياغة المفهوم الوطني والوحدة الداخلية قبل الذهاب إلى أي مفاوضات، لا سيما في ظل إدراك السلوك الإسرائيلي المتنكر لكل الاتفاقات"، مضيفًا أن الأمور معقدة جدًا، وإذا لم تكن هناك نية واضحة فإن البلاد تتجه نحو مستنقع خطير".

ولفت إلى ضرورة التفريق بين التفاوض والاستسلام، جازمًا: "أنا مع خيار التفاوض، ولكن علينا الذهاب إليه بصلابة ووحدة حتى لا يكون الثمن الحرب الأهلية".
مواضيع ذات صلة
الحرب الأهلية

الياس جرادي

الإسرائيلي

إسرائيل

نائب ال

واشنطن

لبنان

جرادي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:50 | 2026-05-02
Lebanon24
07:30 | 2026-05-02
Lebanon24
07:27 | 2026-05-02
Lebanon24
07:25 | 2026-05-02
Lebanon24
07:14 | 2026-05-02
Lebanon24
07:09 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24