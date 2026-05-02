اللجنة الاسقفية والمركز الكاثوليكي للإعلام: الإساءة للبطريرك تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء

صدر عن اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام البيان الآتي:

"هالنا ما رأيناه من إساءات مرفوضة بحقّ غبطة البطريرك الكاردينال مار بشاره الكلي الطوبى، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك في الشرق ونعتبر أنه يشكل تجاوزاً خطيراً لكل الخطوط الحمراء، وانحداراً أخلاقياً لا يمكن السكوت عنه تحت أي ذريعة.

فالمساس برمز روحي ووطني بهذا الحجم لا يطاول شخصاً بعينه فحسب، بل يطال لبنان بأسره وبكل مكوناته ويضرب أسس العيش المشترك السلم الأهلي في ظرف دقيق لا يحتمل أي توتير إضافي.

إن الرسوم المسيئة وما تحمله من مضامين تحريضية لا يمكن قراءتها إلا في سياق بثّ النعرات الطائفية وتأجيج الانقسامات، وهو أمر مدان بكل المعايير والوطنية والقانونية.

وان الكنيسة ترفض الانحدار إلى هذه اللغة وتتمسك بالدعوة إلى بناء ثقافة المصالحة والحوار والسلام وقيم المحبة والأخوة التي ينادي بها قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ، وتطالب التمييزية بالتحرّك الفوري والجاد، وملاحقة الفاعلين والمحرّضين وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ووضع حد لكل من يعبث بالاستقرار ويستبيح الرموز الدينية تحت أي غطاء.

فالكرامات ليست مادة للابتذال، والسكوت عن هذه التجاوزات لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال".