الشيخ علي قدور استنكر الإساءة إلى الراعي

أفادت " "، أن البطريرك تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ ، الذي اطمأنّ خلاله إلى صحته، معبّرًا عن استنكاره الشديد للإساءة التي تعرّض لها غبطته.







وأكد قدور في اتصاله أنّ ما صدر من تجريح مرفوضٌ جملةً وتفصيلًا، ولا يعبّر عن القيم الوطنية الجامعة، مشدّدًا على أنّ البطريرك يمثّل رمزًا وطنيًا جامعًا، وقال: "أنتَ تاجُ ، وإذا سلِمتَ سلِمَ الجميع، فأنتَ قُرّةُ عين الوطن".







وختم مؤكدًا وقوفه إلى جانب، ورفضه لأي خطاب من شأنه أن يسيء إلى مقام بكركي ودورها التاريخي، لما تمثّله من مرجعية وطنية جامعة وصمّام أمان للبنان.





