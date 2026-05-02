الحجار عرض الأوضاع مع الطرابلسي وأيوب واستقبل خريش والرافعي

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وجرى التطرق إلى عمل العناصر والمتطوعين في ظلّ الظروف الدقيقة.





وخلال اللقاء، أثنى الوزير على "جهود جميع العناصر والمتطوعين"، مشدّدًا على "ضرورة الاستمرار في أداء الرسالة الإنسانية، رغم التحديات".





كما التقى محافظ بالإنابة إيمان الرافعي، يرافقها بلديات وائل زمرلي ومديرة الاتحاد ديما حمصي، وتمّ التداول في أوضاع المدينة وحاجات أبنائها.





واستقبل الوزير الحجار النائب عدنان على رأس وفد، وجرى عرض للأوضاع العامة وشؤون إنمائية.





كذلك، التقى الحجار النائبة غادة ، وتمّ البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

