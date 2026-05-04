أدرعي يصدر إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان

كتب المتحدث باسم الجيش عبر منصة "إكس": "انذار عاجل الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قانا, دبعال (قضاء صور), قعقعية ,في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".