"اعادة تموضع" بسبب الحراك السعودي

تشير المعطيات السياسية إلى تراجع واضح في الاندفاعة المرتبطة بملف التطبيع أو السلام مع ، بعدما كانت طرحت بوتيرة أعلى في الأسابيع الماضية.هذا التراجع برز في سلسلة مواقف، من بينها تصريح لرئيس حزب ، الذي أعاد ربط أي خطوة في هذا الاتجاه بضرورة توفر إجماع عربي واضح، وبموقف رئيس الحكومة البعيد عن الاعلام.مصادر متابعة قالت أن هذا التحول ليس تفصيلاً، بل يعكس إعادة تموضع داخلي تحت تأثير الحراك السعودي الأخير، الذي يضع سقوفاً سياسية أكثر تحفظاً في هذا الملف.