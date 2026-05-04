"الخارجية": دعم كامل للبحرين في مواجهة التهديدات

أكدت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان "تضامن مع مملكة إزاء التدابير التي تتّخذها لصون أمنها الوطني والحفاظ على استقرارها، في مواجهة كلّ ما يمسّ بسيادتها ويشكّل تدخّلًا في شؤونها الداخليّة".وإذ جدّدت الوزارة " لبنان مبادئ التضامن العربي"، شددت على أن "صون الأمن الوطني والتصدّي لأيّ نشاطات من شأنها تهديد السلم الأهلي هو شأنٌ بحرينيّ سياديّ داخليّ".