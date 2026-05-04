الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 عناصر من حزب الله خلال يومين

كتبت المتحدثة باسم الجيش عبر منصة "إكس": "خلال اليومين الماضيين: قوات المجموعة القتالية التابعة للواء 7 قضت على 10 مخربين من الذين كانوا يشكّلون تهديدًا لقواتنا.



خلال نشاط قوات المجموعة القتالية التابعة للواء 7، بقيادة الفرقة 36 في الأيام الأخيرة، تم رصد عشرة مخربين مسلحين من حزب الله في عدة حوادث مختلفة أثناء عملهم بالقرب من القوات. وفي عمليات إغلاق سريع للدائرة، قام جيش الدفاع بتصفيتهم وإزالة التهديد.



وفي نشاط آخر لمقاتلي الوحدة متعددة الأبعاد، تم تدمير موقع إطلاق كان محمّلًا وجاهزًا للإطلاق وشكّل تهديدًا فوريًا لقواتنا. كما وتم تدمير بنى تحتية استُخدمت لتخزين وسائل قتالية ومبانٍ عسكرية.



إضافة إلى ذلك، خلال الليلة الماضية (الاثنين)، هاجم سلاح الجو بنى تحتية تابعة لحزب الله والتي كان ينشط منها مخربو التنظيم، وذلك بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قواتنا، دون وقوع إصابات. وخلال وقت قصير، هاجم جيش الدفاع موقع الإطلاق الذي أُطلق منه الصاروخ.



سيواصل جيش الدفاع العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني وقوات جيش الدفاع، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".

— Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) May 4, 2026